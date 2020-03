Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Warszawie Jerzy Owsiak ogłosił dokładny wynik 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórka po raz kolejny zakończyła się rekordem pod względem zgromadzonych pieniędzy. Szef WOŚP wykorzystał jednak tę okazję, aby uderzyć w prezydenta Andrzeja Dudę.

Jak poinformowali przedstawiciele WOŚP pieniądze z tegorocznej zbiórki trafią na polepszenie standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. „Zebraliśmy 186 133 610 zł 66 gr” – poinformował osobiście Jerzy Owsiak.

„Tego nie da się wymazać. To jest ogromna suma. Suma, za którą teraz będziemy mogli kupić sprzęt medyczny, nad którym już się zastanawiamy. Nasi eksperci już rozmawiają ze szpitalami, z lekarzami na ten temat.” – mówił Jerzy Owsiak podczas konferencji prasowej w Warszawie. Na całym świecie zagrało około 1750 sztabów WOŚP, w tym 100 poza granicami Polski, a na ulice wyszło blisko 120 tysięcy wolontariuszy. Szef WOŚP podziękował wszystkim za zaangażowanie w akcję i przyznał, że Polacy udowodnili, że potrafią robić rzeczy ważne.

Owsiak krytykuje prezydenta

Szef WOŚP wykorzystał okazję i nawiązał do podpisania przez prezydenta ustawy przekazującej mediom publicznym blisko 2 mld zł w ramach rekompensaty za utracony abonament. „Nie byłbym sobą, gdybym w tym miejscu nie powiedział, że ta kwota wobec 2 mld złotych przeznaczonych na media publiczne, to mała cząstka.” – mówił Owsiak.

„Telewizja nie leczy. Nie znam takiej telewizji na świecie, o której pan prezydent mówił. Telewizja bawi i taki ma cel. Ma nas bawić i informować. Nie mam nic przeciwko takiej telewizji. Niech będzie śmieszna, przebojowa i ciekawa. To, że telewizja leczy, to nieprawda. Leczą lekarze w szpitalu, którzy za pomocą urządzeń kupionych za 1/10 tej sumy będą ratować nasze życie i zdrowie .” – powiedział Owsiak.

Fundacja WOŚP podczas 28. Finału zebrała 186 133 610, 66 PLN, co do których ma bardzo jasne i sprecyzowane plany na… Opublikowany przez Jurka Owsiaka Niedziela, 8 marca 2020

„Mam prośbę do wszystkich Polaków. Wejdźcie na mojego Facebooka. Mam do was pytanie: czy nie zgadzacie się z tą decyzją? Wystarczy kliknąć. Jak zbierzemy milion kliknięć, będziemy mieć prawo by mówić, że te pieniądze zostały przeznaczone niezgodnie z wolą narodu.” – dodał Owsiak.

Źr. dorzeczy.pl; wp.pl