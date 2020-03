Lekarze jako ciężki określają stan pacjenta, który wyskoczył przez okno wrocławskiego szpitala. Cała sytuacja miała miejsce po tym, jak mężczyzna został poddany testowi na obecność koronawirusa. Teraz trafił na OIOM.

Do całego zdarzenia doszło w środę około godziny 15:30. Pacjent trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Jest to jedna z 19 placówek, którą Ministerstwo Zdrowia przekształciło całkowicie w szpitale zakaźne.

Mężczyzna trafił do szpitala z podejrzeniem koronawirusa. ”Mężczyzna był krótko na oddziale. Była u niego pielęgniarka i podłączyła kroplówkę. Wydawało się, że pacjent śpi. Chwilę po wyjściu pielęgniarki wyskoczył przez okno” – poinformowała rzeczniczka szpitala Urszula Małecka.

Jak się okazało, pacjent wyskoczył z pierwszego piętra. Rzeczniczka szpitala poinformowała, że jest stan jest bardzo poważny, ma wielonarządowe obrażenia, poważny uraz głowy. Mężczyzna trafił na OIOM, został przewieziony z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego zlokalizowanego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu.

Źr.: Polsat News