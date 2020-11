„Przynajmniej pójdę do nieba” – taki komentarz zamieściła w sieci brazylijska modelka Natalia Garibotto. Wszystko po tym, jak jedno z jej zdjęć na Instagramie zostało polubione przez oficjalne konto papieża Franciszka. Watykan poprosił administrację serwisu o wyjaśnienia.

Natalia Garibotto to brazylijska modelka, aktywna między innymi w mediach społecznościowych. Jej profil śledzi niemal 2,5 miliona osób. Ostatnio stało się o niej głośno ze względu na niezwykłego… lajka.

Jedno z jej zdjęć zostało bowiem polubionych z oficjalnego profilu papieża Franciszka. Jak podaje Catholic News Agency, obecnie w Watykanie trwa próba ustalenia, jak do tego doszło. Stolica Apostolska poprosiła już Instagram o wyjaśnienia w tej sprawie.

Ojciec Święty swojego profilu nie prowadzi oczywiście sam – zajmuje się tym cały zespół. Robert Mickens, redaktor katolickiego dziennika „La Croix” wyjaśnia, w jaki sposób to funkcjonuje. „Papież nie jest jak Donald Trump, nie używa telefonu czy komputera do tweetowania przez cały dzień” – powiedział. „Zatwierdza m.in. tweety, ale nie polubienia. W bardzo rzadkich przypadkach mówi, że chciałby coś napisać sam ze względu na aktualną sytuację lub nagły wypadek. Więc nie miałby z tym nic wspólnego. To działo komunikacji, ale jak to się wydarzyło… kto wie” – dodał.

