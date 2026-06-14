Reporter telewizji wPolsce24 postanowił udać się na Paradę Równości w Warszawie. Na miejscu przeprowadził krótką sondę wśród uczestników wydarzenia.

Dziennikarz pytał m.in. o to, czy obecny rząd sprzyja osobom LGBT. – Nie, totalnie nie – odpowiedziała jedna z uczestniczek, która brała udział w Paradzie. Ucharakteryzowana młoda kobieta przyznała, że rozwiązania takie jak m.in. zapis o osobie najbliższej „nie są robione z dobrego serca”.

– Ostatnio były legalizacje małżeństw, więc wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku. Jednak moja odpowiedź na ten moment brzmi po prostu nie – powiedział z kolei inny z uczestników, który miał na sobie dość ekstrawaganckie przebranie. Zapytany o adopcję dzieci przez pary jednopłciowe odpowiedział natomiast, że dla niego liczy się tylko to, czy dziecko będzie wychowywane dobrze.

Kolejny mężczyzna, tym razem z maską i rogami na głowie, powiedział, że ustawa o osobie najbliższej jest żartem z tego, co aktualnie potrzebują osoby LGBT. – Ta ustawa nie gwarantuje nam żadnych praw – przyznał. Wszystkie wypowiedzi w nagraniu poniżej.

ONO się wypowiedziałO, że rząd nie sprzyja tęczowej społeczności: przyjęte ustawy to kpina i były zrobione nie z dobroci serca. pic.twitter.com/RiGcbfpQ1m — Ekonomat (@ekonomat_pl) June 13, 2026

Przeczytaj również: