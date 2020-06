Patryk Vega nie zwalnia tempa i zaczyna już robić szum wokół swojego kolejnego filmu. Premierę „Pętli” zaplanowano dopiero na wrzesień, ale już teraz reżyser zapowiada publikację szeregu materiałów jeszcze przed premierą. Co się na nich znajdzie?

Wygląda na to, że Patryk Vega nie zamierza zwalniać tempa. Jego kolejne produkcje wywołują ogromne kontrowersje i prawdopodobnie nie inaczej będzie przy filmie „Pętla”. Wskazał na to już pierwszy zwiastun, który przedstawia m.in. scenę zabójstwa Dawida „Cygana” Kosteckiego, która oficjalnie zakwalifikowana została jako samobójstwo.

Patryk Vega w programie „Gwiazdy bez maski” w se.pl zapowiedział publikację nagrań. Jak sam stwierdził, jest w posiadaniu nagrań, z których część to sekstaśmy. „Mam cały plecak nagrań, które będę publikował. Tam są rzeczy niezwykłe, łącznie z tym jak rosyjskie służby próbują werbować właścicieli klubów w Polsce. Również są nagrania, na których ludzie uprawiają seks” – powiedział.

Reżyser stwierdził, że jest świadomy czekających go procesów, jednak się ich nie obawia. „Prawda boli, więc jeśli opowiadasz coś, co jest oparte na faktach, a tam mamy grube historie, chociażby śmierć Dawida „Cygana” Kosteckiego, która oficjalnie została zakwalifikowana jako samobójstwo, to jest nieuniknione, że taki film musi dotknąć ludzi, więc jak się z tymi procesami godzę, że one mogą ewentualnie nastąpić. Uważam, że mam tak silny materiał dowodowy i tyle rzeczy popartych faktami, że nie boję się takiej konfrontacji” – przyznał.

Vega zaznaczył, że pojawiła się nawet u niego próba przekupstwa. „Nie doszło do rozmów o kwocie, bo ja nie byłem zainteresowany przedażą. Zdecydowanie to są nazwiska dużego formatu. Chodzi tutaj o postać wysokiej rangi polityka i duchownego” – powiedział.

