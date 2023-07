Pedofile na basenie? Dantejskie sceny w Bytomiu. W sieci pojawiły się nagrania sprzed basenu miejskiego. Widać na nich wielką awanturę i przepychanki. Według świadków, ludzie zareagowali tak na informację o zachowaniach pedofilskich niektórych osób we wnętrzu budynku. Tłum powstrzymywały oddziały policji.

Na nagraniu sprzed basenu miejskiego w Bytomiu widać wściekły tłum. Ludzie wykrzykiwali wulgarne hasła i domagali się ukarania schwytanych osób. Wstępne informacje wskazywały, że wcześniej dopuścili się oni zachowań o charakterze pedofilskim – niewłaściwego zachowania w stosunku do nieletnich.

Policjanci przeprowadzili ujętych do furgonetki. Wtedy doszło do największego wzburzenia zgromadzonych ludzi. Miały miejsce przepychanki, próby blokady funkcjonariuszy. Policja uznała to za zagrożenie i użyła gazu.

Bytomska policja potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie o zachowaniach niestosownych wobec nieletnich. – W sobotę po godzinie 17:00 otrzymaliśmy zgłoszenie o niestosowanym zachowaniu mężczyzn w stosunku do małoletnich – poinformowała komisarz Anna Lenkiewicz w rozmowie z Interia.pl.

Jak potwierdził portal, policjanci zatrzymali czterech mężczyzn, obcokrajowców w wieku od 18 do 48 lat. Aktualnie wobec nich prowadzone są czynności w związku z art. 191 Kodeksu karnego, a więc „zmuszaniem do określonego zachowania”.

Lenkiewicz potwierdza użycie gazu wobec tłumu. – Niestety tak, byliśmy zmuszeni użyć gazu ze względu na agresywne zachowanie zgromadzonych – poinformowała.