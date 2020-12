Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem na świecie. Napastnik Bayernu Monachium wygrał plebiscyt FIFA The Best. Kibiców rozbawił jednak jego przyjaciel, Sławomir Peszko, który zamieścił zabawny wpis na Instagramie.

Robert Lewandowski zasłużył na tę nagrodę, jak nikt inny. Napastnik Bayernu Monachium wyprzedził o kilka długości zarówno Cristiano Ronaldo, jak i Leo Messiego. Co ciekawe, obaj zawodnicy w swoich głosowaniach wskazali „Lewego”, oddając tym samym jego zasługi.

„Jestem dumny. To wielkie osiągnięcie i dla mnie i dla mojej drużyny. Zarówno dla Bayernu jak i reprezentacji Polski. To był bardzo trudny rok dla wszystkich. Oczywiście najważniejsze było wygranie Ligi Mistrzów” – powiedział „Lewy” komentując swój triumf.

Zwycięstwo swojego przyjaciela skomentował w mediach społecznościowych Sławomir Peszko. Zawodnik Wieczystej Kraków zamieścił wpis pod zdjęciem „Lewego”.

Peszko skomentował wpis Lewandowskiego. „Ulllala”

Po triumfie w plebiscycie FIFA The Best Robert Lewandowski zamieścił krótkie wpisy na wszystkich prowadzonych przez siebie serwisach społecznościowych. Jeden z nich trafił na Instagram. Skomentował go jego przyjaciel, Sławomir Peszko. Popularny „Peszkin” zrobił to jednak w typowym dla siebie stylu, który rozbawił kibiców piłkarskich.

„Ulllalaaa idę w bal” – napisał zawodnik Wieczystej Kraków.

Peszko skomentował triumf Lewandowskiego również na swoim Facebooku. Zamieścił tam zdjęcie, na którym widać go wspólnie z kapitanem reprezentacji Polski. Panowie mają na sobie koszulki drużyny narodowej, są uśmiechnięci i zadowoleni. „Ojciec i mistrz” – skomentował były skrzydłowy m.in. Lecha Poznań i FC Koeln.