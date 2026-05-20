Peter Magyar przybył do Polski. To pierwsza wizyta nowego premiera Węgier w naszym kraju. W sieci pojawiło się nagranie z nietypowej sytuacji podczas konferencji prasowej lidera węgierskiego rządu.

Wczoraj Magyar przebywał w Krakowie, gdzie – na Wawelu – odbyła się konferencja prasowa z jego udziałem. Do sieci trafił krótki fragment spotkania z dziennikarzami, na którym doszło do dość nietypowej sytuacji. Wideo opublikował na swoim profilu w serwisie „X” użytkownik tego portalu „Max Hubner”.

Widzimy na nim próbę zadania pytania – w języku angielskim – przez dziennikarza stacji TVN24. Reporter zaczął je zadawać, jednak po chwili wypowiedź została przerwana przez asystentkę Petera Magyara. Ta dość stanowczo stwierdziła, że miało nie być pytań w języku angielskim.

Poprosiła dziennikarza, by ten zadał pytanie po polsku, a to zostanie następnie przetłumaczone na język węgierski. Dopiero wówczas Magyar będzie mógł udzielić odpowiedzi. I faktycznie tak się stało – dziennikarz zadał pytanie po polsku, a Magyar odpowiedział po węgiersku.

— Max Hübner (@HubnerrMax) May 19, 2026

