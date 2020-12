Robert Makłowicz to z całą pewnością jeden z najbardziej rozpoznawalnych kucharzy w Polsce. Przez lata przyciągał widzów przed telewizory, a w ostatnim czasie dużą część aktywności przeniósł do sieci. Teraz jedno z jego nagrań stało się prawdziwym hitem.

Wiedza i pasja, ale też humor i dystans do samego siebie – to z pewnością cechy, które można przypisać Robertowi Makłowiczowi. Kucharz przez lata zdążył zaskarbić sobie ogromną sympatię widzów. Trudno się więc dziwić, że gdy musiał rozstać się z telewizją, bardzo szybko zadomowił się w internecie.

W sieci regularnie pojawiają się zabawne zdjęcia czy nagrania właśnie z Robertem Makłowiczem w roli głównej. Nie inaczej było i tym razem. Do całej sytuacji doszło na Poznańskiej Farmie Miejskiej, a kucharza wyjątkowo rozbawiło zachowanie psa.

Okazuje się, że Makłowicz nie mógł wytrzymać ze śmiechu, gdy pies zaczął jeść koperek. „Ależ on żre koperek. To będzie zdrowy piesek” – mówił. Jednak na nagraniu nie chodzi przede wszystkim o fakt jedzenia koperku czy o komentarz, ale o zaraźliwy śmiech kucharza. Trzeba przyznać, że wywołuje on również uśmiech u innych.

Źr.: Instagram/poznanskafarmamijeska