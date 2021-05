Piotr Żyła był ostatnio gościem w programie Kuby Wojewódzkiego. W pewnym momencie tematyka rozmowy zeszła na Marcina Najmana i MMA. Czyżby skoczek planował karierę w nowym sporcie?

Piotr Żyła wrócił na kanapę Kuby Wojewódzkiego po ośmiu latach. Już na samym początku skoczek usłyszał od prowadzącego zaskakującą deklarację. „Jestem twoim fanem. W całym polskim sporcie nie ma drugiej takiej jak ty osoby. Nawet Marcin Najman przy tobie przegrywa” – stwierdził.

Wygląda na to, że nawiązanie do byłego już zawodnika nie jest przypadkowe. Po chwili bowiem dziennikarz zapytał Żyły, czy kojarzy Marcina Najmana. „Kojarzę, nawet gdzieś tam ostatnio na walkę się umawiał” – stwierdził skoczek, odnosząc się prawdopodobnie do słynnego „sparingu” między Najmanem a Krzysztofem Stanowskim.

„Ale w co będziecie walczyć?” – zapytał Wojewódzki. „Na skoczni” – odpowiedział zawodnik. Dziennikarz zaczął pytać, czy Najman zamierza uczyć się skakania. „Nie, ale w internecie widziałem, jak pisali, że na skocznię się wybiera. Widziałem też takie jego zdjęcie z siatką” – odpowiedział Żyła.

Wygląda więc na to, że zawodnik jednak nie planuje kariery w MMA – przynajmniej na ten moment.

Źr.: TVN