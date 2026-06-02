Rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek poinformował, ze kierownictwo partii zdecydowało, co do nazwiska kandydata na prezydenta Krakowa. O przejęcie władzy powalczy tam Michał Drewnicki, miejski radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraków.

Decyzję ws. kandydata PiS na prezydenta Krakowa ogłosił rzecznik partii Rafał Bochenek. „Kandydatem po jednogłośnej decyzji całego komitetu politycznego będzie Michał Drewnicki. Wieloletni samorządowiec, radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa” – powiedział Bochenek.

„Drewnicki jest człowiekiem znanym w naszym środowisku. Od lat jest również znany Krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie na rzecz miasta Krakowa. Pokazał, że w wielu sprawach w sposób ponadpartyjny potrafi wspierać różnego rodzaju inicjatywy, jest osobą zaangażowaną. Naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tych wyborach” – dodał Bochenek.

Rzecznik PiS zwrócił się również do Konfederacji z apelem o poparcie tej kandydatury w ramach „jedności prawicy”.

Sam zainteresowany o swojej nominacji dowiedział się zaledwie godzinę przed publicznym ogłoszeniem decyzji. Drewnicki od razu zapowiedział jednak działania. „Z kampanią ruszamy oficjalnie w poniedziałek, najwyższy czas zerwać z tym marazmem, który panował w Krakowie od lat, przed nami bardzo ciężka praca, ale wierzę w to, że uda nam się wygrać. Od lat w swoich działaniach jako radny pokazuję, że Kraków leży mi na sercu” – powiedział kandydat w rozmowie z Interią.

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Źr. Interia