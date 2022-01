W wieku 39 lat zmarł Karol Nowakowski, znany szerzej jako Pjus. Raper cierpiał na rzadką chorobę – neurofibromatozę typu 2. Serwis GlamRap poinformował, że artysta zmarł na stole operacyjnym w wyniku zatrzymania akcji serca.

Karol Nowakowski urodził się 31 marca 1982 roku we Wrocławiu. Jego pierwszy solowy album zatytułowany „Life After Deaf” ukazał się w 2009 roku. Wcześniej muzyk związany był z warszawskim zespołem 2cztery7. Współpracował z największymi gwiazdami polskiej sceny hip-hopowej, takimi jak Pezet, Eldo, Ten Typ Mes czy Molesta Ewenement.

Raper chorował na rzadką chorobę – neurofibromatozę typu 2. Została ona zdiagnozowana u rapera w 2004 roku i doprowadziła do utraty słuchu. Muzyk odzyskał słuch dzięki operacjom wszczepienia implantów pniowych. We wtorek informował, że czeka na kolejną operację, potwierdził to również Stasiak z Alkopoligamii, który przekazał, że Pjus będzie miał w środę operacji.

Niestety, wygląda na to, że operacja nie poszła po myśli lekarzy. Serwis GlamRap dowiedział się od przedstawiciela Alkopoligamii, że Pjus zmarł na stole operacyjnym. Do zatrzymania akcji serca miało dojść w dziesiątej godzinie operacji. Raper zmarł w wieku 39 lat.

Żr.: GlamRap