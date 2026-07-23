Pociąg towarowy wykoleił się w środę wieczorem pod Zagnańskiem (woj. świętokrzyskie). Na miejscu pojawili się strażacy i inni funkcjonariusze. Służby kolei usuwają skutki incydentu. Pojawiają się pytania o przyczyny wypadku.

W środę około godziny 18:40 świętokrzyscy strażacy pożarni otrzymali zawiadomienie, że pod Zagnańskiem wykoleił się pociąg towarowy. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej. Powiadomiono również inne służby.

„Do zdarzenia doszło wcześniej, mogę potwierdzić, że na miejscu wciąż są dwa zastępy: Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie otrzymaliśmy informacji o osobach poszkodowanych. Skutki zdarzenia usuwają obecnie służby kolejowe” – powiedziała polsatnews.pl asp. Beata Gizowska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

„W chwili obecnej strażacy jedynie zabezpieczają miejsca zdarzenia” – dodała.

Na razie służby nie informują o potencjalnych przyczynach groźnego zdarzenia. Pociąg ciągnął 14 wagonów z kruszywem. Maszynistą był 59-latek, który został przebadany alkomatem przez policjantów. W momencie wypadku był on trzeźwy.

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Źr. Polsat News