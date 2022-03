Politolog Piotr Strzembosz zamieścił na Twitterze informację, którą miała przekazać mu znajoma. Dotyczyła ona rzekomego faworyzowania w szpitalach Ukraińców kosztem Polaków. Tweeta postanowił zweryfikować YouTuber Bartłomiej Szczęśniak, szerzej znany jako „mietczynski”.

– „Wrociłam ze szpitala na Kopernika (Kasia znowu skręciła chyba nogę i jej spuchła). Po godzinie czekania na panią dr … dostałam info, że teraz przyjmują tylko Ukraińców i z wypadków…. Kasi nawet RTG nie zrobili..” – Info z pierwszej ręki od znajomej z Ząbek… – napisał w serwisie społecznościowym Twitter politolog Piotr Strzembosz.

Wpis błyskawicznie wywołał ogromne emocje. Nic dziwnego, mamy obecnie do czynienia z kryzysem uchodźczym, a do naszego kraju trafia coraz więcej uchodźców zza naszej wschodniej granicy. Jednocześnie rośnie liczba rozmaitych informacji, które nierzadko okazują się nieprawdziwe.

Wpis Strzembosza, właśnie pod kątem prawdziwości, postanowił zweryfikować YouTuber „mietczynski”, który… postanowił zadzwonić do wspomnianego szpitala. – Zadzwoniłem do tego szpitala, powiedzieli że większej bzdury nie słyszeli. Wysłałem maila z twoim wpisem do sekretariatu z poleceniem żeby pana pozwali o to kłamstwo. Tak więc radzę się odezwać do znajomej z Ząbek, bo mogą ci się przydać jakieś dowody na to, pozdro Piotyr – napisał popularny „Mietek”.

Wpis Strzembosza skomentowali również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, który stanowczo zdementowali rewelacje internauty. – Informacja z pierwszej ręki od lekarzy i dyrekcji szpitala: Każdy pacjent, każde dziecko, które trafia do szpitala bez względu na narodowość jest tak samo traktowane. Każde znajduje profesjonalną opiekę. Nie było sytuacji Kasi z Ząbek. Jest natomiast przypadek trollingu po myśli rosyjskiego agresora – czytamy.