Zamykanie parków i lasów, radykalna podwyżka mandatów za brak maseczek oraz zgromadzenia rodzinne ograniczone do 1 osoby – to tylko niektóre „żarty” internauty podszywającego się pod ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Szef resortu zaapelował do internautów o czujność. – Brońmy się przed fałszywymi informacjami, koronalanserów nie brakuje – podkreślił.

Rekordowe przyrosty wykrywanych zakażeń w Polsce sprawiły, że o koronawirusie zrobiło się znowu głośniej. Sytuację starają się wykorzystać żartownisie i trolle. Ofiarą jednego z nich padł ostatnio minister zdrowia Adam Niedzielski.

Konto, o którym mowa, jest opatrzone zdjęciem szefa resortu zdrowia i podpisane z drobnym błędem: „Adam Niedzilewski #MZ”. W ostatnich dniach zarządzająca nim osoba zamieściła wiele fałszywych informacji dotyczących koronawirusa.

Internauta ogłaszał zamknięcie lasów, parków, placów zabaw w zagrożonych koronawirusem regionach kraju. Informował także o wzroście mandatów za brak maseczki, ograniczeniu zgromadzeń rodzinnych do 1 osoby oraz zaangażowaniu MSWiA w ściganie obywateli łamiących restrykcje.

Od poniedziałku w strefach czerwonych ograniczamy ilość osób mogących brać udział w zgromadzeniach rodzinnych do 1. Kara za brak maseczki w miejscach publicznych zostanie podwyższona do 6 tys pln. Do weryfikacji i nakładania mandatów użyjemy monitoringów miejskich. #COVID19 https://t.co/dACTHmxMvb — Adam Niedzilewski #MZ (@kon_mecenas) September 26, 2020

Decyzją Prezesa od najbliższej soboty lasy, parki, place zabaw i ścieżki rowerowe w strefach żółtych, czerwonych i pomarańczowych zostaną zamknięte do odwołania. Poprosiłem również MSWiA o zintensyfikowanie działań związanych z weryfikacją zachowań obywateli. — Adam Niedzilewski #MZ (@kon_mecenas) September 25, 2020

Choć tego typu doniesienia wyglądają podejrzanie, to sądząc po komentarzach, niektórzy się nabrali. W końcu zareagował prawdziwy minister zdrowia Adam Niedzielski. „Fake’owe konto – nie dajcie się nabrać. Brońmy się przed fałszywymi informacjami, koronalanserów nie brakuje” – napisał.

Fake’owe konto – nie dajcie się nabrać. Brońmy się przed fałszywymi informacjami, koronalanserów nie brakuje. https://t.co/6b5gkxazJj — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) September 26, 2020

Źródło: Twitter, Facebook