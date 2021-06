Polacy zakończyli turniej finałowy Ligi Narodów na drugim miejscu. Próba generalna przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio może zostać uznana za udaną. Po zakończeniu LN Vital Heynen podał skład na najważniejszą imprezę sezonu.

Liga Narodów 2021 już za nami. Choć Polacy przegrali finał z Brazylią (1:3), to jednak nie sposób zaliczyć turnieju do nieudanych. Podopieczni Vitala Heynena pokazali na imprezie, że należą do grupy głównych faworytów nadchodzących Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Świetny występ Polaków potwierdziły również nagrody indywidualne. W drużynie marzeń rozgrywek znalazło się aż czterech naszych reprezentantów: Michał Kubiak, Mateusz Bieniek, Fabian Drzyzga, Bartosz Kurek. Ten ostatni otrzymał statuetkę MVP.

Warto dodać, że Vital Heynen przez całą Ligę Narodów eksperymentował ze składem, starając się wyłonić najbardziej przydatnych zawodników, których zabierze do Tokio. Werdykt poznaliśmy już dzisiaj.

Skład Polski na Igrzyska Olimpijskie w Tokio:

Rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz.

Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek.

Środkowi: Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Piotr Nowakowski.

Przyjmujący: Michał Kubiak, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka.

Libero: Paweł Zatorski.

Rezerwowi: Tomasz Fornal, Norbert Huber.

Polacy zagrają swój pierwszy mecz igrzysk w Tokio już 24 lipca. Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych będzie Iran. W grupie zagramy również z Włochami, Wenezuelą, Japonią oraz Kanadą. Mecze będą rozgrywane w dwudniowych odstępach czasu.