Rozpłakał się jak weszłam tam do pokoju z rodziną – relacjonuje jedna z sióstr pana Sławomira. Kilka miesięcy temu mężczyzna doznał trwałego uszkodzenia mózgu i przebywał w śpiączce. Zdaniem lekarzy jego los jest przesądzony. Miejscowy sąd zezwolił na odłączenie pacjenta od aparatury. Jednak część rodziny nie zgadza się i apeluje o pomoc.

Nagranie ukazujące cierpiącego człowieka na łóżku szpitalnym pojawiło się w sieci w piątek. „To jest Sławek, który umiera w angielskim szpitalu z głodu i pragnienia. Został odłączony po raz czwarty. Rząd musi zainterweniować w sprawie Polaka!” – czytamy w opisie.

Pan Sławomir, którego widzimy na nagraniu, znajduje się w bardzo skomplikowanej sytuacji. Mężczyzna mieszka w Anglii od kilkunastu lat. 6 listopada 2020 roku doznał zatrzymania pracy serca przez co najmniej 45 minut. Przetransportowano go do szpitala, gdzie lekarze zdiagnozowali poważne i nieodwracalne uszkodzenia mózgu. Pacjent początkowo przebywał w śpiączce. Został również podłączony do aparatury podtrzymującej życie.

Telewizji Republika udało się skontaktować z rodziną Polaka. Jedna z sióstr podzieliła się dramatyczną relacją. – Brat nie jest nieprzytomny, ma otwarte oczy, reaguje jak się do niego mówi, siostra do niego mówiła po imieniu jak tam była, on kieruje wzrok jak się do niego mówi – relacjonuje kobieta.

– Rozpłakał się jak weszłam tam do pokoju z rodziną (…) wpuścili nas do niego jak go odłączyli od wody, żeby się pożegnać. (…) Reaguje jak się mówi do niego po imieniu, więc on nie jest nieprzytomny. Lekarze tak twierdzą, że to stan bez świadomości, że to jest niegodne życie i trzeba go uśmiercić – dodała.

W związku z głębokim urazem mózgu szpital w Plymouth zwrócił się do sądu o zgodę na odłączenie mężczyzny od aparatury podtrzymującej życie. Wcześniej na taki krok zgodziła się żona i dzieci pana Sławomira. Przeciwne odłączeniu są: matka i dwie siostry mężczyzny.

Druga strona zgłosiła decyzję brytyjskiego sądu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zaskarżono decyzję o odmówieniu im prawa do apelacji od decyzji zezwalającej szpitalowi odłączyć rurki dostarczające pacjentowi jedzenie i wodę. ETPC odrzucił skargę.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Podjęto wszelkie możliwe działania

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, że wielokrotnie interweniowało ws. pana Sławomira. „[MSZ] podjęło wszelkie możliwe działania na poziomie politycznym, prawnym i konsularnym” – czytamy w komunikacie.

„Przedmiotowa sprawa jest stale monitorowana przez władze Rzeczypospolitej Polskiej, w tym resort spraw zagranicznych oraz Ambasadę RP w Londynie. Wyrażamy zrozumienie, a także solidarność z rodziną polskiego obywatela, która przeżywa teraz bardzo trudne chwile – możemy przeczytać na początku” – dodaje MSZ.

