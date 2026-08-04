Nie żyje polski wolontariusz Marek Rusek-Wolski, który od dłuższego czasu pomagał mieszkańcom Ukrainy. Mężczyzna zginął w wyniku ataku rosyjskiego drona w Charkowie. Informację o jego śmierci potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

O śmierci Marka Ruska-Wolskiego poinformowano 30 lipca na profilu grupy „Razem dla Ukrainy”, której był administratorem. Jak przekazano, polski wolontariusz został śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron około 27 lipca podczas pobytu w Charkowie.

Informację potwierdził również rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. – Z głębokim żalem potwierdzam śmierć polskiego wolontariusza w Ukrainie, który zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Bliskim zmarłego składamy najgłębsze wyrazy współczucia – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.

Rzecznik MSZ wyjaśnił, że resort co do zasady nie informuje na bieżąco o tego typu zdarzeniach ze względu na dobro rodzin ofiar. Zaapelował jednocześnie o uszanowanie prywatności bliskich zmarłego, podkreślając, że polskie służby konsularne zapewniają rodzinie niezbędne wsparcie.

Z informacji publikowanych przez Marka Ruska-Wolskiego w mediach społecznościowych wynika, że regularnie wyjeżdżał do Ukrainy z transportami pomocy humanitarnej. Dostarczał żywność, sprzęt i niezbędne artykuły mieszkańcom miejscowości położonych w pobliżu linii frontu, wspierając ludność cywilną dotkniętą wojną.

🇵🇱 🖤🇺🇦

Z głębokim żalem potwierdzamy informację o śmierci polskiego Wolontariusza, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych.



Bliskim Zmarłego składamy najgłębsze wyrazy współczucia.



Apelujemy o uszanowanie prywatności rodziny w tym niezwykle bolesnym… — Rzecznik MSZ – Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) August 4, 2026

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