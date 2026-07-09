W lasach w rejonie Karsinki i Rekowa koło Polanowa zauważono pumę. Drapieżne zwierzę zostało nagrane przez jednego z mieszkańców, a władze gminy wydały pilny komunikat z prośbą o niewchodzenie do lasu i zachowanie szczególnej ostrożności.

Nagranie przedstawiające prawdopodobnie pumę pojawiło się w mediach społecznościowych. Zwierzę zostało zarejestrowane przez mężczyznę przebywającego na ambonie myśliwskiej. Po otrzymaniu zgłoszeń Urząd Miejski w Polanowie poinformował, że do czasu odwołania mieszkańcy powinni zrezygnować z wchodzenia do lasów oraz terenów przyległych w okolicach Karsinki i Rekowa.

„Na terenie gminy Polanów został zauważony egzotyczny drapieżnik z rodzaju kotowatych – najprawdopodobniej puma. Z uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo prosimy o niewchodzenie do lasu oraz na tereny przyległe” – przekazał urząd w oficjalnym komunikacie.

Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski powołał Gminny Sztab Kryzysowy, który koordynuje działania związane z poszukiwaniem i odłowieniem zwierzęcia. Do akcji zaangażowano także specjalistyczną firmę zajmującą się odławianiem dzikich zwierząt. – Szukamy jej cały czas. To na pewno puma. Nie wiadomo, skąd się u nas wzięła, ale niemal na pewno nie z zoo – powiedziała w rozmowie z o2.pl sekretarz gminy Dorota Buczkowska-Szalbierz. Jak dodała, do urzędu napływają kolejne zgłoszenia o możliwej obecności zwierzęcia.

Władze apelują, aby w przypadku zauważenia dużego kota nie zbliżać się do niego, spokojnie oddalić się z miejsca i poinformować Gminny Sztab Kryzysowy. Jeśli zwierzę zachowywałoby się agresywnie, należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.

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