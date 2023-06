Nowe informacje ws. morderstwa 27-letniej Polki w Grecji. Miejscowe służby zatrzymały kolejną osobę. Nieoficjalnie mówi się o zwrocie w śledztwie. Dotychczas w areszcie siedział tylko 32-letni obywatel Bangladeszu.

Śmierć 27-letniej Polki w Grecji wstrząsnęła opinią publiczną. Poszukiwana od 13 czerwca Anastazja została w niedzielne popołudnie odnaleziona martwa.

Wstępne ustalenia śledczych wskazywały, że ze zbrodnią związany jest 32-letni obywatel Bangladeszu. Mężczyzna po zaginięciu dziewczyny kupił bilet do Włoch. Co więcej, na jego ciele znajdowały się ślady walki (m.in. zadrapania).

Obecnie to on przebywa w areszcie. Jednak grecka policja, która bada sprawę zabójstwa na wyspie Kos podejrzewa o udział jeszcze inną osobę… Chodzi o współlokatora 32-latka. W pierwszym przesłuchaniu przekonywał on, że 27-latki nie było nigdy w ich domu. To okazało się nieprawdą.

Służby badają teraz wątek udziału innych osób…

Na greckiej wyspie Kos znaleziono nagie ciało 27-letniej Polki. Podejrzanym o morderstwo jest obywatel Bangladeszu

