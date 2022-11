Doniesienia na temat cen alkoholu podczas tegorocznych mistrzostw świata w Katarze zwalają z nóg. Oczywiście oficjalnie jest on w kraju zakazany, ale okazuje się, że kibice z dostępem do niego nie mają większego problemu. Trzeba się liczyć jednak z gigantycznymi cenami.

Podczas tegorocznych mistrzostw świata w Katarze sprzedaż alkoholu oficjalnie jest zakazana. Szybko okazało się jednak, że kibice z dostępem do niego nie mają większe problemu. W rozmowie z czeskim portalem iSport odniosło się do tego trzech polskich kibiców – Piotr, Krzysztof i Marcin.

Okazuje się, że o ile z dostępem do alkoholu nie ma problemu, to jego ceny zwalają z nóg. Za piwo trzeba zapłacić od 60 do 120 złotych. „Znaleźliśmy też coś tańszego, ale to nie było fajne miejsce” – mówi jeden z kibiców.

Jeżeli ktoś chciałby spróbować mocniejszych alkoholi w Katarze, musi liczyć się już z naprawdę ogromnym wydatkiem. „Tysiąc riali (około 1200 zł) za butelkę wódki? Kompletnie oszaleli. Oczywiście skończyło się na tym, że daliśmy z siebie wszystko i kupiliśmy trunek. Piliśmy jedną butelkę przez kilka godzin, jak dzieci, żeby nie wydać wszystkich pieniędzy” – relacjonowali.

