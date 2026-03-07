Irackie władze zatrzymały pięciu obywateli Polski, w tym znanego youtubera Dawida „Fazę” Fazowskiego. Początkowe doniesienia o szpiegostwie okazały się fałszywe. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Iraku wydało oświadczenie, wyjaśniając powody akcji i dementując plotki.

Irackie służby zatrzymały pięciu Polaków około dziesięciu dni temu w pobliżu Placu Wyzwolenia w Bagdadzie. Grupa wjechała do kraju legalnie przez oficjalne porty graniczne. Początkowo media donosiły o aresztowaniu w związku z rzekomą siecią szpiegowską na rzecz Izraela, co wywołało falę spekulacji. Wśród zatrzymanych znalazł się popularny youtuber Dawid „Faza” Fazowski, twórca kanału podróżniczego „Przez Świat na Fazie”. Fazowski szybko uspokoił fanów w mediach społecznościowych, pisząc: „Nic mi nie jest”. Jednak podkreślił, że informacje krążące w internecie to „fejk”.

Oświadczenie Irackiego Ministerstwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Iraku potwierdziło zatrzymanie i wyjaśniło, że celem było zweryfikowanie tożsamości Polaków. Dlatego służby sprawdziły ich miejsce zamieszkania, meldunek i legalność pobytu w kraju. Po kontroli stwierdzono brak jakichkolwiek przeciwwskazań. Dlatego resort zdementował doniesienia o aresztowaniu szpiegów, nazywając je nieprawdą. Ministerstwo pochwaliło media i użytkowników sieci za opieranie się na oficjalnych komunikatach rządu irackiego. Jednak zatrzymanie nastąpiło w piątek, ale szczegóły ujawniło dopiero niedawno.

Reakcja Youtubera

Dawid Fazowski opisał zdarzenie jako rutynową kontrolę dokumentów. Jednak stwierdził: – Zostałem zatrzymany, pogadali ze mną i mnie odwieźli. Miałem zwykłe zatrzymanie, by sprawdzić dokumenty, bo to dość dziwne, co tu robimy, i nas ładnie odwieźli do hotelu. Youtuber podkreślił, że grupa sama stara się o wyjazd z Iraku, bez pomocy konsula czy MSZ. Dodał: – Żaden konsul, ani nikt z MSZ nas nie wyciągnął! Sami osobiście aktualnie walczymy o to, by stąd wyjechać! Nikt nie udzielił nam pomocy i osobiście nie mam o to pretensji. Sam wjechałem i sam wyjadę.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News