Polska armia stanie się silniejsza. Wicepremier Mariusz Błaszczak ogłosił zatwierdzenie umowy na czołgi K2 oraz armatohaubice K9. – W krótkim okresie czasu osiągnęliśmy wiele a z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski – stwierdził.

Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszcak zatwierdził umowy wykonawcze na zakup czołgów i samobieżnych armatohaubic od Korei Południowej. Szef resortu obrony podkreśla wagę nowych zakupów.

– 3 miesiące temu podczas mojej wizyty w Seulu rozpoczęliśmy negocjacje. 2 miesiące temu prezydenci naszych państw po spotkaniu w Madrycie podczas szczytu NATO rozmawiali na temat naszej współpracy – stwierdził.

Umowa z Hyundai Rotem przewiduje dostawę 1⃣8⃣0⃣ czołgów K2 w latach 2022-2025. Umowa z Hanwha Defense przewiduje pozyskanie 2⃣1⃣2⃣ haubic samobieżnych rodziny K9 (wersja K9A1), w latach 2022-2026. Pierwsze egzemplarze czołgów i haubic trafią do #WojskoPolskie jeszcze w tym roku. pic.twitter.com/lA5jpPvbv7 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 26, 2022

– Miesiąc temu podpisaliśmy umowy ramowe, a dzisiaj podpisaliśmy umowy w sprawie sprzedaży dla Polski na wyposażenie Wojska Polskiego czołgów K2 i armatohaubic K9 – dodał.

W opinii wicepremiera Błaszczaka zakupy wzmacniają bezpieczeństwo Polski. – W krótkim okresie czasu osiągnęliśmy wiele a z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski najważniejsze jest to, że pierwsze egzemplarze czołgów K2 i armatohaubic K9 jeszcze w tym roku trafią do Wojska Polskiego – zaznaczył.

– Trafią do 16 dywizji zmechanizowania, a tu do Morąga trafią pierwsze czołgi. Mamy załogi tych czołgów, które jeszcze w październiku wyjadą do Korei, żeby tam szkolić się na tych czołgach, a więc panowie wrócą ze szkolenia i już będą czołgi K2 do dyspozycji Wojska Polskiego – dodał.