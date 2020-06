W sobotę padł w Polsce dobowy rekord jeśli chodzi o przyrost nowych zakażeń koronawirusem. Ponad połowa z nich to zakażenia pochodzące z kopalni Zofiówka na Śląsku. Poseł Adam Szłapka oskarża rząd o zaniedbania względem górników.

O aż 576 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. To rekord dobowego przyrostu zakażeń w naszym kraju. Ponad połowa zakażeń pochodzi z jednego ogniska – zlokalizowanej na Śląsku kopalni Zofiówka.

Zakażenia w kopalniach na Śląsku to w ostatnim czasie bardzo poważny problem. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka zwrócił uwagę na antenie „Polsat News”, że rządzący zaniedbali kwestię bezpieczeństwa górników w dobie koronawirusa. „Wyłączone były lasy, wszystko, a nikt nie wpadł na to, że górnicy w kopalni zjeżdżają w podziemie, mają wspólny obieg powietrza, wspólną łaźnię. To idealne warunki do tego, żeby bardzo szybko się rozprzestrzenił wirus” – powiedział.

Poseł wprost stwierdził, że „to się dzieje na własną prośbę rządzących”. Zdaniem Adama Szłapki, nie trzeba być ekspertem, żeby wiedzieć, jak poważnym zagrożeniem jest praca górników w kopalni w dobie koronawirusa.

Czytaj także: Niemiecka dziennikarka o wyborach w Polsce: „Świński galop do urn”

Źr.: Polsat News