Artykuł o szokującym tytule ukazał się w niemieckim „Die Tageszeitung”. Warszawska korespondentka Gabriele Lesser w obraźliwy sposób odnosi się do wyborów prezydenckich, które w naszym kraju zaplanowano na 28 czerwca.

10 maja nie odbyły się w Polsce wybory prezydenckie. Wówczas miały mieć one charakter korespondencyjny, jednak ostatecznie nie udało się ich przeprowadzić. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła, że wybory odbędą się 28 czerwca i, jeśli będzie to konieczne, druga tura odbędzie się 12 lipca. W tych terminach odbędą się tzw. wybory hybrydowe, to znaczy, że będzie można zagłosować zarówno w lokalach wyborczych, jak i korespondencyjnie.

I właśnie o wyborach prezydenckich w Polsce pisze warszawska korespondentka „Die Tageszeitung” Gabriele Lesser. Tytuł jej najnowszego artykułu brzmi „Świńskim galopem do urn” (w wersji internetowej został zmieniony na „Demokracja w świńskim galopie”).

Gabriele Lesser przekonuje, że wybory, które w Polsce zostały zaplanowane na 28 czerwca, nie są zgodne z konstytucją. Podkreśliła też, że walka wyborcza staje się farsą a samych polityków goni czas, ponieważ do 6 sierpnia muszą wybrać nowego prezydenta. „Czeka kolejny spektakl polityczny, bo też dziesięciu kandydatów musi teraz świńskim galopem pokonać wszystkie przeszkody przewidziane w tak zwanym kalendarzu wyborczym i mogą przy tym raz po raz wylatywać z toru” – czytamy.

Czytaj także: Trzaskowski: „Jest jedna rzecz, która mnie łączy z prezydentem Dudą”

Źr.: DoRzeczy.pl