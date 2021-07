Zdjęcia z wakacji kard. Stanisława Dziwisza, do których dotarł „Fakt”, odbiły się w sieci szerokim echem. Komentarz do nich zamieściła posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Nawiązała do śledztwa prowadzonego wobec między innymi właśnie byłego metropolity krakowskiego.

Kard. Angelo Bagnasco to papieski wysłannik, który ma wyjaśnić zarzuty, jakie stawiane są kard. Stanisławowi Dziwiszowi. Były metropolita krakowski oskarżany jest o tuszowanie przypadków pedofilii w Kościele. W sprawie przesłuchany został już między innymi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Kapłan w rozmowie z „Faktem” mówił o zaniedbaniach kard. Dziwisza w czasach, gdy był arcybiskupem krakowskim. „Spotkałem się z komisją, której przewodził kard. Angelo Bagnasco. Przyleciał do Polski, żeby zbadać sprawę kardynała Stanisława Dziwisza na polecenie Watykanu. Składałem zeznania dotyczące zaniedbań kard. Dziwisza z lat 2005-2016, kiedy był arcybiskupem krakowskim” – powiedział.

Jak podaje „Fakt”, kard. Dziwisz w tym samym czasie wykorzystuje urlop do odpoczynku w miasteczku Klek na południu Chorwacji. Towarzyszy mu kilku najbliższych współpracowników. „Dzień spędzają na opalaniu się, kąpaniu się w morzu i wycieczkach. Nawet kucharza przywieźli z Polski” – przekazał informator tabloidu. „Fakt” opublikował również serię zdjęć, na których kard. Dziwisz w towarzystwie innych osób korzysta z nadmorskiego wypoczynku.

Komentarz w sprawie postanowiła zamieścić Joanna Scheuring-Wielgus. „Zupełnie serio: każdy i każda ma prawo trzymać za rękę kogo chce i kiedy chce. Podobnie z miłością. I nic nam do tego. To co oburza, to fakt, że kardynał Dziwisz może sobie bez problemu wyjechać teraz do Chorwacji na wakacje bo nasza prokuratura nie ma odwagi ani go przesłuchać w kwestii pedofilii, ani w kwestii seminarium Orchard Lake, ani w kwestii ukrywania księży, ani nie ma odwagi wejść do diecezji i przewertować po prostu dokumentacji dot. pedofilii” – napisała.

Żr.: Fakt, Facebook/Joanna Scheuring-Wielgus – polity