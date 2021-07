Klaudia Jachira wierzy w zwycięstwo opozycji nad Prawem i Sprawiedliwością. Posłanka Koalicji Obywatelskiej odniosła się do powrotu Donalda Tuska, oraz pokazała w sieci zdjęcie z Parady Równości w Poznaniu.

-Idziemy po zwycięstwo, bo się was nie boimy. Idziemy po zwycięstwo, bo nie jesteśmy bezradni. Bo się nie przyzwyczailiśmy do zła, które tutaj uczyniliście. Gdybym w to nie wierzył, to bym nie rzucał tego ciepłego tam miejsca – ogłosił w sobotę Donald Tusk.

-Tak, wiara w zwycięstwo jest motywacją. I wiara w to, że nie wybieramy się z motyką na słońce. To jest coś, co macie w sobie napisane. Uwierzcie w siebie. Ja wierzę w siebie, wierzę w was. I wierzę w Polskę. Wygramy – dodał.

Słowami lidera PO zbudowana jest Klaudia Jachira. Posłanka Koalicji Obywatelskiej komplementowała Tuska jeszcze w czasie Rady Krajowej PO. Następnie opublikowała w sieci krótki wpis, w którym daje do zrozumienia, że sobotnie wydarzenia przywróciły jej wiarę w pokonanie Jarosława Kaczyńskiego.

"Jestem jak najdalszy od spekulacji, że PiS realizuje rosyjską agendę, chociaż ją realizuje, w 100 %, w każdym wymiarze."

Ufff, wrócił! Jak ja czekałam na wystąpienie tej klasy. — Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) July 3, 2021

„Dzisiaj dostałam skrzydeł! Najpierw znakomite przemówienie Donalda Tuska dające nadzieję na Wolną Polskę, a teraz Parada Równości w Poznaniu” – poinformowała Jachira.

„Co prawda moje skrzydełka są już trochę sfatygowane, ale wciąż mają cudowną Tęczową Moc” – dodała.