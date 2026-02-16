Trwające od roku poszukiwania zaginionej 23-latki skończyły się wstrząsającym odkryciem. Niestety młoda kobieta padła ofiarą zabójstwa. Policjanci zatrzymali już w tej sprawie trzy osoby, w tym podejrzanego o dokonanie zbrodni.

Poszukiwania 23-latki trwały od października ubiegłego roku. Niestety finał okazał się tragiczny. Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku weszli równocześnie do 3 miejsc na terenie Gdańska, powiatu Gdańskiego i Tczewa. Zatrzymali podejrzanych w wieku 32, 37 i 58 lat. W czynnościach na terenie Gdańska policjanci wspierani byli przez kontrterrorystów.

32-latek z Gdańska podejrzany jest o pozbawienie wolności i zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, oraz zbezczeszczenie zwłok. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. 37-latek odpowie przed sądem za niezawiadomienie o zbrodni organów ścigania, mając wiedzę zarówno o sprawcy jak i miejscu pozostawienia zwłok a także za zacieranie śladów poprzez pomoc w ukryciu zwłok i rzeczy pokrzywdzonej. Grozi mu kara do 5 lat więzienia. 58-letnia kobieta usłyszała zarzut dotyczący składania fałszywych zeznań, pomimo wiedzy na temat tego co stało się z 23-latką i grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymani mężczyźni najbliższe miesiące spędzą w areszcie. Wobec 58-letniej kobiety zastosowano dozór policyjny.

Według nieoficjalnych informacji podanych przez RMF FM, sprawca zbrodni to były partner ofiary. Z nieoficjalnych informacji wynika, że powodem brutalnego zabójstwa miał być konflikt z kobietą dotyczący opieki nad dzieckiem.

Przeczytaj również:

Źr. Policja; RMF FM