Wszystko wskazuje na to, że fani kultowej komedii doczekają się kontynuacji. Cezary Pazura w rozmowie z WP zapewnił, że już trwają zaawansowane prace związane z produkcją filmu „Kiler 3”. Nie wiadomo jednak, czy w kolejnej odsłonie pojawi się słynny Siara, jedna z najbardziej uwielbianych przez widzów postaci. Grający go Janusz Rewiński jakiś czas temu porzucił karierę filmową.

O kontynuacji słynnej komedii mówiło się już od kilku lat. Teraz temat powraca przy okazji 25-lecia powstania filmu. Cezary Pazura przyznaje, że zależy mu na stworzeniu kolejnej odsłony legendarnej komedii, która na dobre rozkręciła jego karierę aktorską.

„Jeśli chodzi o „Kilera” to musimy to zrobić. Ja bym chciał.. Potrzebny jest dobry pomysł i świetny scenariusz, rozmawiałem z Juliuszem Machulskim, który jest za tym, żeby to powstało, ale on nie chce tego robić. On może podjąć się roli opiekuna merytorycznego, mentora, ale chciałby żeby ktoś spojrzał na to świeżym okiem” – mówi Pazura. „To musi być inny film, ale równie dobry. Pracujemy nad tym… Już wiem o czym będzie” – dodał.

Nie wiadomo jednak, czy na ekranie znów ujrzymy słynnego Siarę, którego rolę odgrywał Janusz Rewiński. Aktor porzucił karierę. „Skończył się już zawód satyryka. Jest pełno epigonów, podrabiaczy i amatorów. Mnie się nie zatrudnia. TVP ze mnie zrezygnowała, ja zrezygnowałem z TVN, kinematografia nie istnieje. Był sobie Siara, był Nowak, zagrałem kilka kawałków, to może już wystarczy” – mówił wówczas Rewiński w rozmowie z „Polityką”

Również Pazura przyznaje, że nie ma kontaktu z Rewińskim i nie wie, czy ten wystąpi w „Kilerze 3”. „Informacje znam sprzed wielu lat, że się wyprowadził poza Warszawę, że taki ma tryb życia raczej spokojny, tak zdecydował. Ja cenię sobie zawsze wybory wszystkich, ale szkoda (…) Ja bym chciał się z nim znowu spotkać (…) Mnie bardzo żal tego, że on się wycofał. Jest taki moment w życiu każdego artysty, że ma dosyć…” – powiedział.

Źr. se.pl