W ciągu ostatniej doby odnotowano ponad 57 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. Informację w tej sprawie przekazał na antenie Programu 1 Polskiego Radia Waldemar Kraska. „Piąta fala nabiera niestety ciągle impetu. Dziś mamy 57 262 nowych zakażeń. To jest około 400 przypadków mniej niż wczoraj” – powiedział wiceminister zdrowia, zaznaczając jednocześnie, że to wzrost o 56 procent w stosunku do danych z ubiegłego tygodnia.

Waldemar Kraska przekazał także, że z powodu COVID-19 zmarło 271 pacjentów. „Z tej grupy większość stanowią osoby niezaszczepione, które mogły tę walkę wygrać” – zaznaczył.

Pełne dane Ministerstwo Zdrowia opublikuje o godzinie 10:30.

Żr.: Polskie Radio