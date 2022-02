W życiu zdarzają się różne sytuacje. Niektóre z nich sprawiają, że odstępujemy od pomysłu założenia konta bankowego. Inne z kolei prowadzą nas po sznurku aż do samego komornika. Zarówno jedna, jak i druga sytuacja powodują, że o wzięciu kredytu bankowego można co najwyżej pomarzyć. Będzie to też trudniejsze w przypadku firm pozabankowych, choć – jak się okazuje – nie niemożliwe. Rozwiązaniem może być pożyczka z dostawą do domu.

O co tutaj chodzi?

Pożyczka z dostawą to stosunkowo świeży produkt w ofertach firm pozabankowych. Ma on stanowić realne rozwiązanie dla osób, które z różnych powodów nie posiadają konta bankowego lub ciąży nad nimi widmo komornika. Oczywiście, taka usługa sporo kosztuje, ale w niektórych sytuacjach zdaje się być jedną z nielicznych możliwości na uzyskanie pożyczki.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy jednak zachować czujność i zawsze dokładnie czytać umowę. W Internecie łatwo natknąć się na nierzetelne oferty, z których może być więcej problemów niż pożytku. Dlatego też dobrze korzystać z renomowanych porównywarek internetowych, takich jak Financer.com Polska. W ten sposób będziecie mieć pewność, że dana oferta odzwierciedla faktyczny stan rzeczy. Dodatkowym atutem jest tutaj możliwość złożenia wniosku online, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu i ominąć szereg irytujących formalności.

Warto mieć na uwadze, że pożyczka z dostawą do domu to wyższe oprocentowanie. Średnio będziecie musieli zapłacić do nawet kilkuset złotych więcej niż w przypadku tradycyjnych pożyczek. Mowa tutaj o opłatach za przyniesienie pieniędzy oraz ich odbiór. Cena będzie się różnić w zależności od oferty.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Cóż, przede wszystkim zawsze należy upewnić się, że dany pożyczkodawca rzeczywiście istnieje. Pomoże w tym wspomniana już wyżej porównywarka internetowa. Po drugie, w przypadku problemów ze spłatą trzeba zawsze zawczasu poinformować o tym fakcie pożyczkodawcę. W przeciwnym razie możemy się spodziewać dość wysokich kar finansowych. W przypadku pożyczki z dostawą, trzeba pilnować terminu jej odbioru – czasami za brak kontaktu doliczane są kolejne koszta. Wszystkie informacje na ten temat powinny znaleźć się w umowie, którą w razie wątpliwości dobrze skonsultować ze specjalistą.

Pożyczka do domu dedykowana jest osobom bez konta bankowego lub z negatywną historią kredytową oraz tym, które zmagają się z problemami komorniczymi. Jest to rozwiązanie bezpieczne, ale pod warunkiem, że dana firma oferuje rzeczywiste, profesjonalne usługi. Podczas przyjmowania konsultanta również należy zachować ostrożność – zwłaszcza, jeśli dana oferta nie pochodzi bezpośrednio z renomowanego portalu.

Pożyczki z odbiorem w domu są droższe od tradycyjnych pożyczek głównie ze względu na wyższe koszta operacyjne po stronie pożyczkodawcy. Przez cały czas spłacania długu, do naszej dyspozycji będzie oddelegowany konsultant, z którym należy się kontaktować m.in. w przypadku potencjalnego opóźnienia w spłacie zobowiązania.

