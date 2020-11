Shi Zhengli to to chińska naukowiec, która w ciągu zaledwie kilku dni odkryła kod genetyczny koronawirusa SARS-CoV-2. Kobieta kieruje Centrum Chorób Zakaźnych Instytutu Wirusologii w Wuhan. Teraz ostrzega przed kolejną pandemią.

Zaledwie kilka dni 56-letniej Shi Zhengli i jej zespołowi zajęło odkrycie kodu genetycznego koronawirusa, którego wkrótce nazwano SARS-CoV-2. Było to na długo przed tym, zanim choroba wywołała pandemię, która objęła cały świat. Jak się okazuje, choroba nie była dla kobiety całkowitym zaskoczeniem.

Już wcześniej Shi Zhengli ostrzegała, że ludzie coraz częściej przenoszą się na obszary, które wcześniej były domeną dzikich zwierząt. Z tego powodu wzrasta ryzyko, że ludzi zaatakują nowe choroby. Cytowana przez „Mirror” kobieta ostrzega, że obecna pandemia może być „sygnałem alarmowym” – wcale nie ostatnim. „To, co odkryliśmy, to tylko wierzchołek góry lodowej. Misja musi być kontynuowana. Koronawirusy przenoszone przez nietoperze spowodują więcej epidemii i musimy je znaleźć, zanim one znajdą nas” – powiedziała.

Shi Zhengli zaapelowała również o wsparcie dla naukowców w tym zakresie. „Chciałabym zaapelować do międzynarodowej społeczności o wzmocnienie współpracy w zakresie poszukiwania źródeł wirusów. Mam nadzieję, że naukowcy na całym świecie będą w stanie pracować razem” – dodała.

Źr.: o2