Prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu dla TVP Info. W trakcie rozmowy podzielił się ostrą opinią na temat polskiego sądownictwa. Zaatakował I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf. – Wstyd mnie ogarnia, kiedy słyszę, że ktoś, kto mieni się I prezesem SN, może o polskim państwie poza granicami kraju opowiadać takie rzeczy – powiedział Duda.

Na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi Andrzej Duda postanowił zaostrzyć kurs. W niedzielnej rozmowie na antenie TVP Info, odniósł się do słów I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, która określiła proponowaną przez PiS reformę sądownictwa „ustawą kagańcową”.

– Pani prezes Gersdorf opowiada, w szczególności za granicą, o Polsce takie rzeczy, że powiem tak: wstyd mnie ogarnia, kiedy słyszę, że ktoś, kto mieni się I prezesem SN, może o polskim państwie poza granicami kraju opowiadać takie rzeczy – stwierdził prezydent Duda.

– Nawet jeżeli to się dzieje tylko w środowisku sędziowskim – po prostu wstyd. Wstyd za to, kto w ogóle został na urząd tego I prezesa Sądu Najwyższego wybrany. Może to są mocne słowa, ale ja mam takie jednoznaczne odczucia i jest to dla mnie, jako prezydenta RP sytuacja ogromnie przykra – dodał.

TYLKO U NAS@prezydentpl @AndrzejDuda: Wstyd mnie ogarnia, kiedy słyszę, że ktoś, kto mieni się I Prezesem SN może o polskim państwie opowiadać takie rzeczy. Po prostu wstyd#Woronicza17 #wieszwięcej pic.twitter.com/Ps9249pssF — portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) December 22, 2019

W tym kontekście przyznał, że „na szczęście” niedługo nastąpi zmiana na stanowisku pierwszego prezesa SN. – Mam nadzieję, że zgromadzenie sędziów Sądu Najwyższego wybierze odpowiedzialnie odpowiednią osobę, która dobrze będzie realizowała tę funkcję – stwierdził.

Andrzej Duda zadaje pytanie Małgorzacie Gersdorf: Proszę, czekam na to

Prezydent zwrócił również uwagę, że problem niezależności sędziowskiej może być źle interpretowany przez niektórych sędziów. W tym kontekście zwrócił się do prezes Gersdorf z pytaniem. – Jak w takim razie ocenia wiarygodność sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, skoro są oni wskazywani przez rządy państw, jak również rządy państw decydują o tym, czy będą oni w Trybunale na drugą kadencję czy nie? – mówił prezydent.

– Jak w takim razie zdaniem pani Gersdorf wygląda ich niezawisłość, ich wiarygodność wobec społeczeństwa, ich niezawisłość wobec władz państwowych? Proszę, czekam na to, aż pani Gersdorf to oceni – dodał.

Źródło: TVP Info, Twitter