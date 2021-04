Prezydent Andrzej Duda zdecydował, że zaszczepi się przeciw COVID-19. O zapisie poinformował w mediach społecznościowych. Wiadomo, jaką szczepionkę otrzyma głowa państwa.

„Dzisiaj dzień naszego rocznika. Właśnie zarejestrowałem się na szczepienie przeciw COVID19. A Ty?!?” (pisownia oryginalna – red.) – napisał prezydent Andrzej Duda na Twitterze.

Do swojego wpisu dołączył fotografię. Prezydent pozuje na niej w koszulce z napisem „1972”, czyli w roku swoich narodzin. Duda opowiadał o kulisach powstania zdjęcia w rozmowie z Piotrem Witwickim w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

Dzisiaj dzień naszego rocznika. Właśnie zarejestrowałem się na szczepienie przeciw COVID19. A Ty?!? 😁👍💉 pic.twitter.com/CG5xej1sII — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) April 23, 2021

-Jakiś czas temu kupiłem te podkoszulki dla siebie i dla Agaty, bo mi się bardzo spodobały. A my jesteśmy obydwoje z rocznika 1972 – powiedział prezydent. – Dla niej kupiłem damską, podobną do mojej, ale nie taką samą. No i żona dziś przyszła do mnie i trochę miała pretensje. Dlaczego mi nie powiedziałeś, ja bym też się przebrała w tę koszulkę, zrobilibyśmy sobie zdjęcie razem…

Podczas programu prezydent zdradził również, że zaszczepi się preparatem firmy Moderna. – Zaakceptowałem ją. W poniedziałek mamy być szczepieni razem z żoną, która też się zarejestrowała – wyjaśnił.

Wcześniej podobnie postąpił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu powiadomił internautów, że otrzyma szczepionkę firmy AstraZeneca.