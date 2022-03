Dziękuję za waszą służbę, którą pełniliście i wciąż pełnicie na polsko-białoruskiej granicy, ale przede wszystkim wobec ostatniego ataku na Ukrainę, że strzeżecie naszego bezpieczeństwa i granic państwowych – powiedział prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z żołnierzami z 18. Dywizji Zmechanizowanej.

W piątek po południu rozpoczęła się wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. Niedługo po wylądowaniu w Rzeszowie, Biden spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą.

Po wspólnej rozmowie, prezydent Polski podkreślał, że obecność przywódcy USA w naszym kraju to ważny sygnał dla świata. Podziękował Bidenowi i całej delegacji.

– Wasza obecność tutaj, pana prezydenta, to olbrzymi znak wsparcia i jedności euroatlantyckiej, jedności z Polską. Pokazuje to wielką przyjaźń między Polską a USA oraz głęboki sojusz. Jest to dowód wsparcia dla Polski i troski. Nie tylko o nasze stosunki bilateralne, ale jest również przesłanie, że troszczy się pan o bezpieczeństwo Polski – stwierdził.

.@WiadomosciTVP | Chwilę po godzinie 14 samolot Air Force One z prezydentem Stanów Zjednoczonych wylądował na lotnisku Rzeszów – Jasionka.

[1/2]pic.twitter.com/5Au9FFVeUH — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) March 25, 2022

Prezydent Duda spotkał się z żołnierzami: Polski żołnierz to sprawdzony sojusznik

Przy okazji spotkania z Bidenem, Duda postanowił odwiedzić także polskich żołnierzy. Na spotkaniu z żołnierzami z 18. Dywizji Zmechanizowanej podziękował wojskowym za służbę dla ojczyzny, przyznał również, że polscy żołnierze zrobili wrażenie na gościach z USA.

– Polski żołnierz to sprawdzony sojusznik, wiarygodny partner i towarzysz broni. Mówili tak prezydent USA Joe Biden i sekretarz stanu Antony Blinken – podkreślił Duda.

– Dziękuję za waszą służbę, którą pełniliście i wciąż pełnicie na polsko-białoruskiej granicy, ale przede wszystkim wobec ostatniego ataku na Ukrainę, że strzeżecie naszego bezpieczeństwa i granic państwowych – dodał.

Prezydent podkreślił, że nasze wojsko jest nastawione na zapewnienie bezpieczeństwa. – Polacy chcą żyć spokojnie i nie mają zamiaru nikogo atakować, ale jasne jest, że musimy być gotowi odeprzeć atak potencjalnego przeciwnika – podsumował.