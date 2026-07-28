Prokurator padł ofiarą brutalnej napaści w jednej z restauracji w Radomiu. Śledczy był poza służbą i widząc agresywne zachowanie napastników wobec kobiety próbował podjąć interwencję.

Radomscy śledczy ustalili, że 32-letni Ernest G. i 27-letni Konstanty B. zakłócali porządek w lokalu, zaczepiali gości i prowokowali bójki. W pewnym momencie jeden z nich uderzył w głowę innego mężczyznę oraz kobietę. Wówczas postanowił interweniować prokurator przebywający w tym samym lokalu.

Wtedy to prokurator stał się obiektem agresji napastników. Gdy powalili go na ziemię, zaczęli bić pięściami po głowie oraz kopać. „Na miejscu interweniowała policja. Sprawcy zostali zatrzymani w niedługim czasie od zdarzenia. Byli nietrzeźwi” – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu prok. Aneta Góźdź.

Zajmujący się sprawą śledczy zwracają uwagę, że prokurator w tej sytuacji działał w obronie koniecznej. Chronił nietykalność cielesną kobiety i porządek publiczny, korzystając z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Jeden z napastników przyznał się do winy i twierdził, że działał pod wpływem alkoholu. Drugi nie przyznaje się i zapewnia, że nie pamięta przebiegu zdarzenia.

Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec obu podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

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Źr. RMF FM