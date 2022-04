Serwis Ukraińska Prawda, powołując się na lokalne media, poinformował, że w Chersoniu zastrzelony został prorosyjski bloger Walerij Kułeszow. To ponad 300-tysięczne miasto od dłuższego czasu znajduje się pod kontrolą Rosjan.

Chersoń to największe miasto, jakie znalazło się pod kontrolą sił rosyjskich od momentu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę. Wiele wskazuje na to, że już wkrótce może tam zostać przeprowadzone referendum za przyłączeniem do Rosji. Mieszkańcy miasta są zastraszani przez siły rosyjskie. „Rosjanie chodzą po naszych mieszkaniach, sprawdzają telefony, trzeba uważać, co się na nich ma. Zdarza się, że niektórzy są wywożeni do aresztu albo nie wiadomo gdzie” – mówił jeden z mieszkańców.

Wielu mieszkańców w obawie przed represjami uciekło z miasta. Mimo to, w Chersoniu wciąż działają siły proukraińskie, organizowane są także protesty przeciwko rosyjskiej okupacji.

Teraz serwis Ukraińska Prawda, powołując się na doniesienia lokalnych mediów, poinformował, że w Chersoniu zastrzelony został Walerij Kułeszow. Był on znanym prorosyjskim blogerem, który do 2015 roku pracował w milicji. Miał on zostać zastrzelony około godziny 8:15 w samochodzie zaparkowanym obok swojego bloku. Do mężczyzny miało zostać oddane kilka strzałów z bliskiej odległości.

Na ten moment nie ma informacji o sprawcach ataku.

Kherson regional council member Sergey Khlan says blogger Valery Kuleshov has been killed, apparently as a reprisal for his collaboration with occupying Russian troops. https://t.co/Eo18oslFBx pic.twitter.com/6tm1W9J8uG — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 20, 2022

Czytaj także: Azow publikuje wstrząsające nagranie z Mariupola. „Na ulicach są setki trupów” [WIDEO]

Źr.: Twitter