Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikował w sieci kolejną przechwyconą rozmowę rosyjskiego żołnierza z żoną. Wojskowy wskazuje w niej datę 10 maja, po której żołnierze mają „zrównać wszystko z ziemią”, jeśli nie osiągną wyznaczonego celu.

Ukraiński wywiad regularnie publikuje fragmenty rozmów rosyjskich żołnierzy. Wskazują one między innymi na bardzo niskie morale, zarówno wśród szeregowych, jak i pośród dowódców. W ostatnim czasie Rosja koncentruje się na walkach na wschodzie Ukrainy, jednak tutaj również nie osiąga sukcesów.

Teraz Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikował fragment rozmowy rosyjskiego żołnierza z jego żoną. Rosjanin mówi między innymi, że „Władimir Putin powiedział, że jeśli rosyjskie wojska do 10 maja nie osiągną wyznaczonego celu, to mają zrównać wszystko z ziemią”. Potwierdza to doniesienia wywiadu o tym, że Putin chce świętować Dzień Zwycięstwa obchodzony w Rosji 9 maja, ogłaszając sukces w wojnie na Ukrainie.

Zdaniem ukraińskiego wywiadu, rozmowa potwierdza, że Rosjanie przyjęli taktykę wyniszczenia na Ukrainie. „Ta rozmowa potwierdza, że Federacja Rosyjska celowo przeszła do taktyki niszczenia ukraińskich miast i zbrodni przeciwko ludności cywilnej po bezpośrednim kierunkiem najwyższego wojskowego przywództwa politycznego kraju” – czytamy.

