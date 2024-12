Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownie IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” przynosi zaskakujące wyniki. Prawo i Sprawiedliwość notuje ogromny wzrost poparcia i wysuwa się na prowadzenie. Koalicja Obywatelska również zanotowała wzrost poparcia, ale niewystarczający, by rywalizować z PiS.

Gdyby wybory parlamentarne obyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS z poparciem na poziomie 34,8 proc. To oznacza wzrost aż o 5,2 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż tej samej pracowni z końca października.

Drugą lokatę zajmuje Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 34,5 proc. (wzrost o 3,2 pkt. proc.). Wzrosty poparcia dwóch głównych sił wiążą się ze spadkiem notowań mniejszych ugrupowań. Na podium znalazła się Trzecia Droga. Sojusz PSL i Polski 2050 może liczyć na 8,6 proc. głosów, czyli o 1,2 pkt. proc. mniej niż przed ponad miesiącem.

Na kolejnych miejscach są: Nowa Lewica – 7,4 proc. (spadek o 1,2 pkt. proc.) oraz Konfederacja – 7,3 proc. (spadek o 2,1 pkt. proc.). Fatalny wynik zanotowała Partia Razem, na którą zagłosowałoby 0,8 proc. ankietowanych.

Źr. dorzeczy.pl; Rzeczpospolita