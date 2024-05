Radio ZET podaje nowe informacje ws. pożaru centrum handlowego Marywilska 44 w Warszawie. Jaka była przyczyna tragedii? Okazuje się, że tutaj sprawa jest bardzo niepokojąca.

Ogień bardzo szybko objął większą część centrum handlowego Marywilska. Gdy na miejscu pojawiła się straż pożarna, pożar szalał już na dużym obszarze. Jak informują strażacy, ogień rozprzestrzenił się tak szybko z powodu nagromadzenia dużej ilości materiałów łatwopalnych, głównie tekstyliów.

Wszystko wskazuje na to, że ogień pojawił się w kilku miejscach równocześnie. Straż pożarna pojawiła się na miejscu już 11 minut po zgłoszeniu. Wtedy pożar obejmował już dwie trzecie całego obiektu. – Za grubo i za dokładnie. Jeśli to nie jest splot niekompetencji, niedopatrzeń i fuszerki to jest to dywersja. Zrobić taki pożar to sztuka z kategorii umiejętności mistrzowskich – powiedział w rozmowie z portalem jeden ze strażaków w randze oficera.

Teraz nowe informacje w całej sprawie podaje Radio ZET. Dotyczą one możliwej przyczyny pożaru, jednak są – biorąc pod uwagę skalę całego zdarzenia – niestety dość niepokojące.

Jaka była przyczyna pożaru centrum handlowego Marywilska 44?

O sprawie informuje na swoim profilu społecznościowym w serwisie „X” Michał Dzienyński, reporter radiowej „Zetki”. Z jego ustaleń wynika, że przyczyna pożaru… może nigdy nie zostać ustalona. Brzmi to niestety niepokojąco.

– Nieoficjalnie- Straż Pożarna: Przyczyna pożaru na Marywilskiej ze względu na jego rozmiar może zostać nieustalona – napisał Michał Dzienyński na swoim koncie społecznościowym.

