Jest oficjalny komunikat właściciela centrum handlowego Marywilska 44 w Warszawie. Obiekt doszczętnie spłonął w wyniku pożaru.

W wyniku pożaru spłonęło w zasadzie całe centrum handlowe Marywilska 44 w Warszawie. To zdarzenie zszokowało mieszkańców stolicy, a kłęby czarnego dymu jeszcze długo unosiły się nad miastem.

Dodatkowo, mocno niepokojąca jest teza strażaków, którzy uważają, że miało charakter „dywersji”. – Za grubo i za dokładnie. Jeśli to nie jest splot niekompetencji, niedopatrzeń i fuszerki to jest to dywersja. Zrobić taki pożar to sztuka z kategorii umiejętności mistrzowskich – powiedział w rozmowie z portalem o2.pl jeden z oficerów.

Teraz stanowisko w całej sprawie zajął właściciel hali zakupowej, czyli firma Mirbud. Wydano komunikat, który jest kluczowy przede wszystkim z punktu widzenia dotychczasowych najemców.

Właściciel hali Marywilska 44 wydał oficjalny komunikat

– Zarząd spółki podjął decyzje o odbudowie hal handlowych Centrum Handlowego Marywilska 44 – podano w oficjalnym komunikacie wydanym przez zarząd spółki Mirbud.

Przedstawiciele spółki podkreślają, że będą informować o wynikach postępowania dotyczącego pożaru. Przyznają też, że mienie było ubezpieczone, dlatego część strat z pewnością zostanie pokryta z tego źródła.

Gościem RMF FM była z kolei Małgorzata Konarska, prezes spółki Marywilska 44. – Hala była ubezpieczona, ale z jakimikolwiek decyzjami trzeba zaczekać. Najważniejsza jest ekspertyza służb – powiedziała. – Szukamy możliwości wsparcia dla najemców. Wojewoda mazowiecki zadeklarował wsparcie – dodała.

Przeczytaj również: