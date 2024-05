Dorota Wellman ostro skomentowała zmiany w TVP. Jak dziennikarka ocenia telewizję publiczną w nowej odsłonie?

Dorota Wellman gościła w podcaście Agnieszki Woźniak-Starak oraz Gabi Drzewieckiej pt. „Trójkąt”. Podczas rozmowy odniosła się do zmian, które wprowadzono w TVP po roszadach na szczytach władzy w Polsce.

Wellman, która w przeszłości związana była z telewizją publiczną, była mocno krytyczna i w swoich opiniach nie siliła się na dyplomację. Okazuje się, że do całej sprawy podchodzi bardzo emocjonalnie i taka była jej wypowiedź na temat TVP.

– Szlag mnie jasny trafia – powiedziała bez ogródek już na wstępie. Po chwili dodała, że jest zła na osoby, które zajęły się reformowaniem mediów publicznych. Wellman oceniła, że te po zmianach straciły na jakości i stały się najzwyczajniej w świecie… nudne.

Dorota Wellman bez ogródek o zmianach w TVP

– Po pierwsze mam wrażenie, że zmiana w mediach publicznych nie została wcześniej przygotowana – powiedziała dziennikarka przez wiele lat związana z telewizją publiczną.

– Chcemy przejąć media publiczne, chcemy zrobić je mediami o wysokiej jakości, o autorytecie, a przychodzimy i mamy jedyny pomysł taki, że zdejmiemy tych poprzednich, wyrzucimy tych, co trzeba i na to miejsce przywrócimy tych sprzed ośmiu lat – dodała.

– Moim zdaniem, było to całkowicie przypadkowe przejęcie telewizji publicznej i pytanie: co dalej? Ona nie jest fajna, nie jest dobra i nie jest dobrze robiona – oceniła. Odniosła się też do niektórych programów jak np. „Teleexpress” czy „Pytanie na śniadanie”. W przypadku tego pierwszego oceniła, że nie ma nic przeciwko temu, by prowadzić go Maciej Orłoś, tak jak niegdyś. – Naprawdę nie mam nic przeciwko temu, żeby Maciej Orłoś powrócił i robił swój program, bo robi to dobrze i ludzie uwielbiają Macieja Orłosia. Ale nie ma powrotu do „Teleexpressu” sprzed ośmiu czy 18 lat, bo świat się zmienił i telewizja się zmieniła bardzo pod wpływem całego świata i powinniśmy za nim nadążać. Trzeba było to porządnie przemyśleć – powiedziała.

– Brak jest koncepcji porannego programu po odnowie. Telewizja Polska teraz jest żadnym medium w Polsce – podsumowała z kolei zmiany wprowadzone w programie śniadaniowym TVP.

Przeczytaj również: