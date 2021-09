Rząd wprowadzi przymusowe szczepienia w Polsce? Temat po raz kolejny powrócił podczas rozmowy Michała Dworczyka z Robertem Mazurkiem na antenie radia RMF FM. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów złożył w tej sprawie ważną deklarację.

„Dorośli Polacy nie są niestety przyzwyczajeni do szczepień” – mówił Dworczyk pytany o prowadzoną przez rząd akcję szczepień przeciwko Covid-19. „Nie mamy co się oszukiwać, że nagle wymyślimy kolejną akcję promocyjną i że tu się coś zmieni, bo akcji promocyjno-informacyjnych było już naprawdę bardzo dużo i wszelkie możliwe sposoby wykorzystywane też w innych krajach, były wykorzystane” – dodał.

Dworczyk zauważył, że prawie 60 proc. dorosłych Polaków już przyjęło szczepionki, a wśród osób powyżej 70 roku życia odsetek ten wynosi blisko 80 proc. Minister zaznaczył przy tym jednak, że to nadal zdecydowanie zbyt mało.

Zdaniem szefa kancelarii premiera są tylko dwie możliwości, żeby drastycznie zwiększyć odsetek zaszczepionych Polaków. „Jedna to jest długofalowa akcja edukacyjna, ale tu nie będzie szybkich efektów. Jeśli ktoś by chciał szybki efekt, to są przymusowe szczepienia. My nie chcemy wprowadzać przymusowych szczepień” – zapewnił Dworczyk.

Przypomnijmy, niedawno również Andrzej Duda negatywnie oceniał przymusowe szczepienia. „Jestem przeciwnikiem, żeby ludzi zmuszać do podejmowania takich decyzji, bo to jest kwestia wolnej woli człowieka. Dlatego jestem za tym, żeby mobilizować, żeby namawiać, żeby ustanawiać różnego rodzaju akcje promocyjne, żeby ułatwiać dostęp, żeby tłumaczyć. Ale jestem bardzo wstrzemięźliwie nastawiony wobec wprowadzania jakichkolwiek obowiązków” – mówił pod koniec lipca.

Prezydent zaznaczył, że on sam się zaszczepił, bo uważał, że związku z jego funkcją „była taka konieczność”. „Ja wierzę, że ludzie mają swoją mądrość i sami ustalają, co powinni ze sobą zrobić. Jestem sceptyczny wobec jakichkolwiek metod przymuszania, jestem za taką miękką perswazją, a nie przymusem, dlatego że u Polaków jakikolwiek przymus budził zawsze głęboki sprzeciw” – powiedział.

