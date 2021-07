Mamy 54 nowe przypadki koronawirusa – poinformowało Ministerstwo Zdrowia w komunikacie z 4 lipca. Z niedzielnego raportu wynika, że COVID-19 nie spowodował bezpośredniego zgonu w czasie ostatniej doby.

4 lipca ukazał się komunikat resortu zdrowia dotyczący koronawirusa. Ministerstwo donosi o 54 nowych przypadkach odnotowanych na terenie województw:

mazowieckiego (9),

dolnośląskiego (8),

pomorskiego (7),

łódzkiego (5),

opolskiego (4),

śląskiego (4),

kujawsko-pomorskiego (3),

małopolskiego (3),

wielkopolskiego (3),

lubelskiego (2),

warmińsko-mazurskiego (2),

podkarpackiego (1),

świętokrzyskiego (1),

lubuskiego (0),

podlaskiego (0),

zachodniopomorskiego (0).

2 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W dalszej części raportu resort donosi o śmierci jednej osoby. Był to przypadek pacjenta zmagającego się z innymi schorzeniami. Natomiast zgonu spowodowanego bezpośrednio przez COVID-19 nie było.

Z powodu #COVID19 nie zmarła żadna osoba, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarła 1 osoba.



Liczba zakażonych koronawirusem 2 880 270/75 084 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) July 4, 2021

Problemem rządzących jest jednak spadek liczby chętnych do zaszczepienia przeciw COVID-19. Ostatnio prof. Andrzej Horban zasugerował nawet, że głos w tej sprawie powinien zabrać Kościół. – To jest następny element, którego nam poniekąd brakuje – jasnego głosu Kościoła. Mam nadzieję, że do takich rozmów dojdzie – powiedział na antenie TVN24.

Podobnie uważa minister Adam Niedzielski. Podczas spotkania na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie przyznał, że „Kościół mógłby bardziej pomóc, jeśli chodzi o kwestie szczepień”.