Władimir Putin ogłosił w środę decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Na razie dotyczy to tylko czterech anektowanych obwodów Ukrainy – donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego.

Światowe media informują, że Władimir Putin podpisał dekret o wprowadzeniu stanu wojennego w zaanektowanych obwodach. Zgodnie z przewidywaniami części komentatorów prezydent Rosji zapowiedział ten ruch podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa.

„Przypomnę, że w Donieckiej Republice Ludowej, Ługańskiej Republice Ludowej, a także w obwodach chersońskim i zaporoskim, zanim stały się częścią Rosji, istniał reżim stanu wojennego. A teraz musimy sformalizować to w ramach rosyjskiego ustawodawstwa. Dlatego podpisałem dekret o wprowadzeniu sytuacji militarnej w tych czterech podmiotach Federacji Rosyjskiej. Zostanie on natychmiast przesłany do zatwierdzenia Radzie Federacji” – powiedział Putin. \

Czytaj także: Zaskakująca zapowiedź rosyjskiego generała. Chodzi o ludność cywilną

Rosyjski przywódca stawierdził , że Kijów „odmawia uznania wyboru mieszkańców tych regionów i odrzuca wszelkie propozycje negocjacji”. „Stosują otwarcie terrorystyczne metody: sabotaż w obiektach mieszkalnych, mordowanie przedstawicieli władz lokalnych” – uważa Putin.

Polecił także, by w tych czterech regionach powołano sztaby obrony terytorialnej. Szefowie tych regionów mają otrzymać dodatkowe uprawnienia.

Źr. rmf fm