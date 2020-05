W sobotnim programie TVP „Pytanie na śniadanie” wybuchła ostra dyskusja o koronawirus. Ostatnio wielu celebrytów podważało zagrożenie pandemią. W telewizyjnym studiu pokłócili się o to windsurfer Wojciech Brzozowski i doktor Michał Sutkowski.

Rozmowa zaczęła się od wspomnienia głośnych słów Edyty Górniak, które odbiły się szerokim echem. Słynna wokalistka zapowiedziała, że nie zamierza się szczepić na koronawirus. W programie „Pytanie na śniadanie” odniósł się do tego dr Sutkowski, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej.

Sutkowski kpiąco stwierdził, że nie zna takiej lekarki jak Edyta Górniak. Lekarz dodał, że zna wspaniałą wokalistkę, która swoim autorytetem mogłaby wspomóc ludzi chorych i tych, którzy z powodu tej choroby umierają. „Mam nadzieję, że jak już szczepionka będzie to będziemy mieli wielu sojuszników wśród tych, którzy dzisiaj o tym mówią” – dodał.

Prowadzący „Pytanie na śniadanie” Tomasz Wolny przypomniał, że również Viola Kołakowska twierdziła, że żadnej pandemii nie ma. „Jeżeli 5 mln zakażonych i prawie 350 tys. zgonów to jest nic, to ja się zastanawiam naprawdę…” – zaczął Sutkowski. Wtedy włączył się Brzozowski. „Na całym świecie 350 tys. zmarłych przez pół roku to jest nic” – oznajmił. „Nie, to nie jest nic” – usłyszał odpowiedź lekarza.

Awantura w „Pytanie na śniadanie”

Siedmiokrotny mistrz świata w windsurfingu zwrócił się do Sutkowskiego, by ten powiedział, jakie żniwo zbiera grypa sezonowa. Lekarz odparł, że ok 500 tys. „No to niech pan nie żartuje. Jeśli mówi pan, że 350 tys. to jest dramat, a grypa sezonowa zbiera pół miliona, to chyba pan się ośmiesza” – drwił Brzozowski. „Nie, drogi panie. Pan się potężnie myli. Ja mówię, że jedno jest dramat i drugie jest dramat” – zaznaczył lekarz.

W dalszej części programu „Pytanie na śniadanie” Brzozowski zasugerował, że pandemię rozdmuchali lekarze, którzy rzekomo biorą za to pieniądze. „Myślę, że się pan mocno zagalopował, bo mnie płacą za leczenie ludzi” – odparł zdecydowanie dr Sutkowski. Brzozowski wspomniał wtedy o znajomej dziennikarce z USA. „Ona ma kilku kolegów lekarzy. W Los Angeles za dopisanie COVID-19 do diagnozy dostaje się 13 tys. dol., więc niech pan mi nie mówi o uczciwości lekarzy” – powiedział.

„Dziękuję za te wszystkie piękne rzeczy, które pan powiedział o medycynie. O lekarzach” – odpowiedział mu Sutkowski. Po chwili usłyszał sugestię od Brzozowskiego, że lekarze powinni się zrehabilitować. „Pan powinien się zresetować, to jest dramatyczne, co pan mówi” – odparł Sutkowski.

Źr. TVP 2; onet.pl