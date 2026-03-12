Radosław Sikorski w ostrych słowach odniósł się do zapowiedzi weta Karola Nawrockiego ws. ustawy SAFE. Jego wpis szybko rozniósł się w sieci.

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w wieczornym orędziu decyzję dotyczącą ustawy wdrażającej w Polsce unijny mechanizm SAFE. Głowa państwa poinformowała, że nie podpisze przyjętych przepisów, zapowiadając ich zawetowanie.

W wystąpieniu prezydent podkreślił, że decyzje dotyczące bezpieczeństwa państwa powinny być podejmowane z myślą o długofalowych interesach kraju. – W świecie pełnym napięć i niepewności każda decyzja dotycząca bezpieczeństwa państwa musi być podejmowana z myślą o długofalowym interesie Rzeczypospolitej – powiedział w orędziu.

Decyzję głowy państwa skomentował szef MSZ Radosław Sikorski, który wcześniej wiele razy uderzał w Nawrockiego. Polityk Koalicji Obywatelskiej totalnie się „odpalił” i użył wobec prezydenta bardzo mocnych słów.

– Prezydent Karol Nawrocki sugerował w orędziu, że europejski SAFE odda kontrolę nad Wojskiem Polskim Brukseli. Jest to bezczelne kłamstwo. Stchórzył przed Kaczyńskim. Prezydent wolnej Polski nie powinien być kłamcą i tchórzem – napisał Sikorski.

