Nie milkną echa afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Teraz Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, ogłosił dymisje dwóch bliskich współpracowników.

– Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry – powiedział Trzaskowski podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej. O tym, że do dymisji dojdzie już wcześniej pisał dziennikarz Radia ZET – Mariusz Gierszewski.

Będzie polityczne trzęsienie ziemi? Najpierw konferencja Trzaskowskiego a później (po południu) Premiera. Ile dymisji? W Warszawie obstawiam dwie. W rządzie? Jedną. — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) July 3, 2026

– Przyjąłem te rezygnacje i chcę zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. W sprawach publicznych oczekiwania i odpowiedzialność są wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy – podkreślił Rafał Trzaskowski w trakcie spotkania z mediami.

❕Trzaskowski przyjął rezygnację Kaznowskiej i Machnowskiej-Góry



Czyli polecieli wiceprezydenci a Trzaskowski dalej na stanowisku XDDD pic.twitter.com/5mKPrgzoci — chrzanik (@chrzanikx) July 3, 2026

Na tym jednak nie koniec. Rafał Trzaskowski ogłosił również, że z miejskich spółek odwołani zostaną „politycy”.

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