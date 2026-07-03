Nie milkną echa afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Teraz Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, ogłosił dymisje dwóch bliskich współpracowników.
– Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry – powiedział Trzaskowski podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej. O tym, że do dymisji dojdzie już wcześniej pisał dziennikarz Radia ZET – Mariusz Gierszewski.
Będzie polityczne trzęsienie ziemi? Najpierw konferencja Trzaskowskiego a później (po południu) Premiera. Ile dymisji? W Warszawie obstawiam dwie. W rządzie? Jedną.— Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) July 3, 2026
– Przyjąłem te rezygnacje i chcę zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. W sprawach publicznych oczekiwania i odpowiedzialność są wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy – podkreślił Rafał Trzaskowski w trakcie spotkania z mediami.
❕Trzaskowski przyjął rezygnację Kaznowskiej i Machnowskiej-Góry— chrzanik (@chrzanikx) July 3, 2026
Czyli polecieli wiceprezydenci a Trzaskowski dalej na stanowisku XDDD pic.twitter.com/5mKPrgzoci
Na tym jednak nie koniec. Rafał Trzaskowski ogłosił również, że z miejskich spółek odwołani zostaną „politycy”.