Przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy zaakceptowali ostateczny kształt rządu po rekonstrukcji. Wiadomo, że liczba ministerstw zmniejszy się z 20 do 14. Portal wpolityce.pl informuje o zmianach personalnych. Do przyszłego rządu dołączy m.in. Przemysław Czarnek.

We wtorek po południu odbyło się spotkanie Rady Koalicji ws. rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego. Oprócz premiera wzięli w nim udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro oraz szef Porozumienia Jarosław Gowin.

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała, że na spotkaniu zaakceptowano ostateczny kształt rządu. Na razie nie podano personalnych szczegółów.

Pewne jest jednak, że rekonstrukcja zmniejszy liczbę ministerstw z 20 do 14. Kilka dni temu potwierdził to wicepremier Jacek Sasin. „Spore zmniejszenie rządu, zmniejszenie liczby ministrów, ale również wiceministrów, a co za tym idzie – zmniejszenie udziału naszych koalicjantów w rządzie” – powiedział w rozmowie z Radiem Maryja.

Odbyło się posiedzenie Rady koalicji, na którym ostatecznie zaakceptowano skład rządu — Anita Czerwińska rzecznik PiS (@RzecznikPiS) September 29, 2020

O szczegółach zmian pisze portal wpolityce.pl. Dziennikarze potwierdzają wcześniejsze spekulacje o wejściu do Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego. Szef PiS zostanie wicepremierem i stanie na czele nowego komitetu nadzorującego MSWiA, MON i MS.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że Jadwiga Emilewicz, która w sobotę opuściła Porozumienie, nie trafi ostatecznie do rządu. Do gabinetu Morawieckiego dołączy za to Przemysław Czarnek, który ma objąć nowy resort edukacji i szkolnictwa wyższego. Z kolei ministra rolnictwa Krzysztofa Ardanowskiego zastąpić ma Grzegorz Puda.

Z ustaleń portalu wynika, że w rządzie znajdzie się także Michał Kurtyka, który pokieruje połączonym ministerstwem środowiska i klimatu. W składzie gabinetu Morawieckiego zabraknie jednak Jadwigi Emilewicz, która w sobotę odeszła z Porozumienia.

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje z kolei, że powstanie także ministerstwo bez teki, którym pokieruje przedstawiciel Solidarnej Polski (prawdopodobnie Michał Woś). Minister będzie się zajmował „prawami obywatelskimi i tożsamością europejską”.

Źródło: wpolityce.pl, „Dziennik Gazeta Prawna”