Od kilku dni na terenie całej Polski obowiązuje zakaz działalności lokali gastronomicznych, które mogą serwować posiłki jedynie na wynos. Tymczasem pewna restauracja z Chełma w województwie lubelskim zaprasza gości do swojego lokalu. Właściciele znaleźli lukę prawną, która w ich ocenie pozwala na prowadzenie działalności w taki sposób.

W sobotę 24 października weszły w życie nowe obostrzenia mające przeciwdziałać skutkom pandemii koronawirusa. Restrykcje uderzają w przedstawicieli branży gastronomicznej, którzy nie mogą już przyjmować gości w lokalu. Posiłki mogą serwować jedynie za pośrednictwem dostawców lub na wynos.

Tymczasem właściciel La Cafe z Chełma na Lubelszczyźnie wpadł na niecodzienny pomysł. Postanowił potraktować swoich klientów, jako… pracowników. Z każdym z nich chce zawrzeć osobną umowę o dzieło. „Przedmiotem umowy będzie wydanie opinii na temat naszych dań i napojów oraz wskazanie, co jest ok, a co możemy poprawić. Oceniasz produkt, który zamówisz – jest to płatne testowanie produktów” – informuje w opisie w mediach społecznościowych. Umowy będą wygasać wraz z wydaniem opinii, za które restauracja zapłaci 1 zł i odliczy to od rachunku.

Restauracja z Chełma ruszy z opóźnieniem

Restauracja z Chełma chciała wystartować z oryginalnym pomysłem już w poniedziałek 26 października. Jednak właściciel zdecydował się na odroczenie terminu, bo gdy sprawa nabrała rozgłosu, okazało się, że są mankamenty. „Dziękuję za zgłaszanie uwag do pomysłu który mimo, że był przez nas prawnie konsultowany to okazuje się, że kilka kwestii przeoczyliśmy i musimy to dopracować” – czytamy w mediach społecznościowych.

Właściciel zapewnił, że nie zamierza się poddawać i po dopracowaniu szczegółów, wróci do pomysłu. „Nie poddajemy się, zawieszamy na chwilę plan poniedziałkowego otwarcia; mamy teraz mocne wsparcie które wykorzystamy do ostrej walki z absurdami.” – zapewnia.

Nowe przypadki zakażeń

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 241 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej zakażeń odnotowano w województwach mazowieckim, małopolskim i śląskim.

Resort poinformował również o śmierci 45 osób zakażonych koronawirusem. „Z powodu COVID-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 38 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 263 929 przypadków zakażenia koronawirusem. 4 483 osoby nie żyją a 115 302 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. facebook; wmeritum.pl